حملات مكثفة للداخلية.. ضبط 7 آلاف قضية ومخالفة متنوعة خلال يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1.502 قضية متنوعة في مجال النقل والمواصلات، و4.161 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و476 قضية في مجالات الضرائب والجمارك، إلى جانب ضبط 40 قضية ومخالفة في التعمير والمجتمعات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة جرائم التهريب وضبط المخالفات الجمركية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3.035 مخالفة مرورية متنوعة، و64 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب ضبط قضيتين في جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وتنفيذ 317 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و5 قضايا في جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين على القانون، وتعزيز الانضباط والأمن في كافة القطاعات.