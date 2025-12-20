سحب 666 رخصة ورفع 46 مركبة مهملة في 24 ساعة (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات، والحفاظ على السلامة العامة على الطرق.

تمكنت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية من سحب 666 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات، بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس، وتفعيل لوائح المرور على المخالفين. وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

وفي مجال ضبط المخالفات على قائدي الدراجات النارية، تم تحرير 868 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت على أهمية الالتزام بارتداء الخوذة، وكذلك على سائقي السيارات الالتزام بالحارات المرورية المخصصة، لضمان السيولة المرورية والحد من الحوادث، وتجنب المساءلة القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة انتشار الخدمات المرورية في الشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الانضباط المروري وتحسين مظهر الشوارع.