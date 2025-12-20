تغيب عصام صاصا عن ثاني جلسات محاكمته وآخرين في مشاجرة الملهى الليلي

كتب- أحمد عادل:

تغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا، اليوم السبت، عن ثاني جلسات محاكمته و15 آخرين أمام محكمة جنح القاهرة، في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، قد أحالت مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بالواقعة نفسها.

ويُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل المطرب عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من المطرب عصام صاصا ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات الحراسة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وتهشيم سيارة فارهة بعد مطاردة مثيرة على كورنيش النيل.