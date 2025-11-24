ضبط 8 ملايين جنيه والعملات الأجنبية المخالفة و14 طن دقيق مدعم

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات خارج السوق المصرفي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة تزيد على 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار حماية المستهلك وضبط الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهم لضبط مخالفات المخابز السياحية والمدعمة، وأسفرت عن ضبط 14 طن دقيق أبيض مدعم خلال 24 ساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

