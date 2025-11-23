"شوفت بنتي وهي بتموت".. والدة "شيماء جمال" تُعلق على مشهد الوفاة في "ورد

اعتداء داخل المسبح.. قصة مقتل الطفلة "إيسل" تعود من جديد بعد الحكم على

قالت والدة الإعلامية "شيماء جمال" التي لقت مصرعها على يد زوجها "أيمن حجاج" وصديقه "حسين الغرابلي"، أنها لا تنوي مقاضاة صُناع عمل مسلسل "ورد وشيكولاته" الذي يروي قضية مقتل نجلتها على يد زوجها وصديقه -بحسب قولها-، إلا في حالة وجود تجاوز في حق ابنتها المتوفية.

وتابعت والدة الإعلامية شيماء جمال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مطلعني في المسلسل ست بتجري ورا الفلوس بس مش مشكلة، المنتج بيقول أن المسلسل مالوش علاقة بقضية بنتي بس الناس كلها شافت أنه نفس الكلام اللي مكتوب في ورق القضية".

وأضافت:"مش ناوية أتخذ إجراءات ضدهم لو المسلسل فضل ماشي كويس ومتجاوزش في حق بنتي المتوفية".

تنفيذ حكم الإعدام

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، نفذت الجهات المعنية حكم الإعدام بحق "أيمن حجاج" و"حسين الغرابلي" المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خنقًا وتكبيلها بسلاسل حديدية وإلقاء ماء نار عليها ودفنها داخل مزرعة في منطقة المريوطية بالجيزة.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

اقرأ أيضًا:

بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن 259 طعنًا على انتخابات النواب 2025