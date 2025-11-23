ضبط 134 ألف مخالفة مرورية و88 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 134,867 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.620 سائقًا، تبين إيجابية 88 حالة تعاطي مواد مخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات خاصة بالطريق الدائري الإقليمي

واصلت الداخلية حملاتها للانضباط المروري في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتم ضبط 825 مخالفة متنوعة تشمل السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بشكل مخالف، ومخالفات شروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 122 سائقًا، تبين إيجابية 10 حالات تعاطي مخدرات، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهم قوانين المرور.

وأكدت الداخلية استمرار حملاتها لضمان الانضباط المروري وسلامة المواطنين على جميع الطرق والمحاور.