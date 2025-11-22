إعلان

تحرك قضائي جديد بشأن غلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة

كتب : أحمد أبو النجا

12:57 م 22/11/2025

مجلس الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة غد الأحد، لنظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، المقامة من المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، للمطالبة بإلزام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة داخل مصر.

وتأتي الدعوى في إطار تحركات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمنصات التي تبث موادًا مخالفة للقيم المجتمعية، حيث طالب مقيم الدعوى بتشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنع تداول التطبيقات المستخدمة في ممارسات مخالفة للقانون.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال جلسة الغد المستندات وأسانيد الدعوى، تمهيدًا للفصل في مدى التزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لحجب تلك المواقع والتطبيقات أو تقاعسها عن أداء دورها.

اقرأ ايضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وزير الاتصالات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل