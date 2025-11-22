تحرك قضائي جديد بشأن غلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة غد الأحد، لنظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، المقامة من المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، للمطالبة بإلزام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة داخل مصر.

وتأتي الدعوى في إطار تحركات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمنصات التي تبث موادًا مخالفة للقيم المجتمعية، حيث طالب مقيم الدعوى بتشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنع تداول التطبيقات المستخدمة في ممارسات مخالفة للقانون.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال جلسة الغد المستندات وأسانيد الدعوى، تمهيدًا للفصل في مدى التزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لحجب تلك المواقع والتطبيقات أو تقاعسها عن أداء دورها.

اقرأ ايضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة