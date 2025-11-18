على طريقة "سيكو سيكو".. سقوط عصابة تبيع المخدرات عبر أبلكيشن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه الضربات الاستباقية ضد العناصر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة. وقالت الوزارة في بيان لها إنه وردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تفيد قيام عنصر جنائي ضمن تشكيل عصابي خطر باستخدام إحدى الوسائل المستحدثة لترويج المواد المخدرة على عملائه عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث كان يعرض أنواع المخدرات بجدول وفق أسعار محددة، كما أنشأ مجموعات للتواصل مع عملائه، ولا يسمح بدخول أي عملاء جدد إلا من خلال متابعيه. وللتخفي وعدم تمكين الأجهزة الأمنية من ملاحقته، كان يقوم بتوصيل المواد المخدرة لهم في أماكن يحددها بنفسه.

ضبط 65 كيلو مخدر و21 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية

كما أسفرت التحريات عن أن بقية عناصر التشكيل (3 عناصر جنائية خطرة) كانوا يقومون بجلب المواد المخدرة لترويجها عبر الأول، واتخذوا مقرين بدائرة قسمَي شرطة حدائق القبة – الخصوص بمحافظتي القاهرة والقليوبية لتخزين المواد المخدرة وإعادة تدويرها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وضُبط بحوزتهم: حوالي 65 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (الهيدرو – الشادو – البودر – الكوكايين)، وأكثر من 3 آلاف قرص مخدر، وعدد من الأمبولات المخدرة، وكميات من الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة في إعادة تدوير المواد المخدرة، و3 طبنجات، وسيارتين ودراجة نارية كانت تُستخدم في توصيل المخدرات للعملاء

وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن فيلم "سيكو سيكو" هو فيلم كوميدي اجتماعي عن شابين يرثان شحنة مخدرات كبيرة من عمهما المتوفى، ويقرران بيعها بطريقة مبتكرة عن طريق ابتكار لعبة إلكترونية، لتلاحقهما بعد ذلك مشكلات خطيرة عند ظهور زعيم عصابة يدّعي أنه المالك الشرعي للبضاعة.