أدلى المتهم الظاهر بفيديو التعدي فتاة في مدخل العقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة عن تفاصيل الواقعة.

وقال المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، إن الفتاة المجني عليها في مقطع الفيديو التي وثقته كاميرات المراقبة هي نجلته، مشيرًا إلى أن الفتاة الأخرى هي شقيقتها.

وأقر المتهم في أقواله بتعديه على نجلته بالضرب بعد نشوب مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات عائلية.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأب بعد الاستماع لأقواله وتصالحه مع المجني عليه وعدم رغبتها في تحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

