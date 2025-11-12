إعلان

"بنتي وبينا مشاكل عائلية".. اعترافات المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

كتب : أحمد عادل

08:54 م 12/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (4)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (2)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (6)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (7)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (8)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (5)
  • عرض 8 صورة
    التعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى المتهم الظاهر بفيديو التعدي فتاة في مدخل العقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة عن تفاصيل الواقعة.

وقال المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، إن الفتاة المجني عليها في مقطع الفيديو التي وثقته كاميرات المراقبة هي نجلته، مشيرًا إلى أن الفتاة الأخرى هي شقيقتها.

وأقر المتهم في أقواله بتعديه على نجلته بالضرب بعد نشوب مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات عائلية.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأب بعد الاستماع لأقواله وتصالحه مع المجني عليه وعدم رغبتها في تحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"رشوة مصلحة الضرائب".. دفاع محاسب في مول شهير يكشف تفاصيل دور موكله في القضية

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية

"حامل بعد طلاقها بـ5 سنوات".. بماذا عاقبت الجنايات شقيقين ألقيا شقيقتهما في نهر النيل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعدي على فتاة في مدخل عقار فيديو التعدي على فتاة وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت