5 نسخ أمم متتالية.. صلاح يحقق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ مصر

مسوؤلية كبيرة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، كتابة التاريخ بقميص الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل هدفه الثامن في مشواره بالبطولة، خلال مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية من النسخة رقم 35 للبطولة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ليقود الفراعنة لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما أحرز هدف الحسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف بقميص منتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مواصلًا حضوره الحاسم في البطولات القارية.

رقم تاريخي غير مسبوق

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري ينجح في التسجيل خلال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما هز الشباك في نسخ أعوام 2017، 2019، 2021، 2023، و2025، ليُسجل إنجازًا تاريخيًا جديدًا باسمه مع المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.