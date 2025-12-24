كواليس 6 ساعات من تحقيق النيابة في انهيار عقار إمبابة

كشفت 6 ساعات من معاينة نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لمسرح عقار إمبابة المنهار عن تفاصيل الحادث وملابساته، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن 8 مفقودين.

وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ترأسه المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وضم كل من أبو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل، وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة، لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

أسفرت المعاينة عن انهيار كامل للعقار رقم 37، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و35، حيث ظهرت بهما تصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب، مع حدوث انهيار جزئي فيهما.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، ويقطن به 5 أسر، بينما العقاران 33 و35 غير مأهولين بالسكان، كما تبين أن العقار المنكوب لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار شريف فتحي، المحامي العام الأول، بدفن جثماني الضحيتين بعد انتشالهما من تحت الأنقاض.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين، لرجل يبلغ 55 عامًا وصبي عمره 17 عامًا، إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثتين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات، وصَرحت النيابة بدفنهما.

وأضافت التحقيقات أن هناك نحو 8 أشخاص ما زالوا مفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث للوصول إليهم أسفل الأنقاض منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء.

وشهدت منطقة إمبابة، أمس الثلاثاء، انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، مع الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وانتقلت قوات الإنقاذ البري لعمليات رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، ولا تزال عمليات البحث جارية، مع الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.

