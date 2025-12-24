تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان وطرق ضبطها مجانًا

يبحث عدد كبير من الجماهير العربية عن تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

موعد مباراة الجزائر والسودان

يواجه منتخب الجزائر نظيره السوداني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتطلع منتخب الجزائر، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق لقبه القاري الثالث، بعد تتويجه بالبطولة في نسختي 1990 و2019، بينما يسعى منتخب السودان «صقور الجديان» إلى تحقيق نتيجة إيجابية ودعم حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويشهد سجل المواجهات بين المنتخبين حالة من التوازن، حيث فاز المنتخب الجزائري في 3 مباريات، مقابل 3 تعادلات، فيما حقق المنتخب السوداني الفوز في مواجهتين. وكانت آخر مواجهة بينهما قد أقيمت في ديسمبر الجاري ضمن بطولة كأس العرب 2025، وانتهت بالتعادل السلبي.

تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان على نايل سات

يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية

يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار التركيب اليدوي، وإدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة، قبل حفظ الإعدادات وإعادة البحث.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

يتطلب استقبال القناة إدخال شفرة فك التشفير (BISS)، وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات الجهاز وإدخال الرقم السري الافتراضي (0000)، ثم إدخال شفرة فك التشفير الخاصة بالقناة، أو الوقوف على القناة والضغط على زر BISS وإدخال الشفرة المخصصة، ثم الضغط على موافق لإتمام العملية.