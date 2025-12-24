مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان وطرق ضبطها مجانًا

كتب : محمد خيري

11:42 ص 24/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 8 صورة
    الجزائر يفوز على البحرين بخماسية
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 8 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين

يبحث عدد كبير من الجماهير العربية عن تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

موعد مباراة الجزائر والسودان

يواجه منتخب الجزائر نظيره السوداني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتطلع منتخب الجزائر، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق لقبه القاري الثالث، بعد تتويجه بالبطولة في نسختي 1990 و2019، بينما يسعى منتخب السودان «صقور الجديان» إلى تحقيق نتيجة إيجابية ودعم حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويشهد سجل المواجهات بين المنتخبين حالة من التوازن، حيث فاز المنتخب الجزائري في 3 مباريات، مقابل 3 تعادلات، فيما حقق المنتخب السوداني الفوز في مواجهتين. وكانت آخر مواجهة بينهما قد أقيمت في ديسمبر الجاري ضمن بطولة كأس العرب 2025، وانتهت بالتعادل السلبي.

تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر والسودان على نايل سات

يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية

يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار التركيب اليدوي، وإدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة، قبل حفظ الإعدادات وإعادة البحث.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

يتطلب استقبال القناة إدخال شفرة فك التشفير (BISS)، وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات الجهاز وإدخال الرقم السري الافتراضي (0000)، ثم إدخال شفرة فك التشفير الخاصة بالقناة، أو الوقوف على القناة والضغط على زر BISS وإدخال الشفرة المخصصة، ثم الضغط على موافق لإتمام العملية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر منتخب السودان تردد قناة الجزائرية مباراة الجزائر والسودان القنوات المجانية كأس الأمم الأفريقية مشاهدة مباراة الجزائر والسودان

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

