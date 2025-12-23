جروح وكدمات.. انتشال 6 أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

خدمة جديدة.. الداخلية تتيح استخرج الجواز دون التقيد بالمكان بالإسكندرية

مضبوطات بـ103 ملايين جنيه.. مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع

انهيار عقار في إمبابة القديمة.. والبحث مستمر عن ناجين تحت الأنقاض

انتشل رجال الإنقاذ البري 6 أشخاص أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة، مصابين بعدة جروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدد من شهود العيان وأهالي منطقة الكيت كات لكشف ملابسات انهيار العقار.

وكانت منطقة إمبابة شهدت اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وما زالت فرق الإنقاذ البرية تبحث عن ضحايا أو مصابين محتملين تحت الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وأفادت الفحوصات المبدئية بأن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات في إمبابة، وتواصل قوات الإنقاذ رفع الأنقاض للبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، مع الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد