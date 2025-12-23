إعلان

جروح وكدمات.. انتشال 6 أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

كتب : صابر المحلاوي

01:45 م 23/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انهيار عقار إمبابة (5)
  • عرض 7 صورة
    انهيار عقار إمبابة (4)
  • عرض 7 صورة
    انهيار عقار إمبابة (3)
  • عرض 7 صورة
    انهيار عقار إمبابة (2)
  • عرض 7 صورة
    انهيار عقار إمبابة (6)
  • عرض 7 صورة
    إمبابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشل رجال الإنقاذ البري 6 أشخاص أحياء من أسفل أنقاض عقار إمبابة، مصابين بعدة جروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدد من شهود العيان وأهالي منطقة الكيت كات لكشف ملابسات انهيار العقار.

وكانت منطقة إمبابة شهدت اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وما زالت فرق الإنقاذ البرية تبحث عن ضحايا أو مصابين محتملين تحت الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وأفادت الفحوصات المبدئية بأن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات في إمبابة، وتواصل قوات الإنقاذ رفع الأنقاض للبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، مع الاستعانة بمعدات محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقار إمبابة المنهار رجال الإنقاذ البري مديرية أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟