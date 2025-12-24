شاركت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، في تنظيم ورشة عمل متخصصة، أمس الثلاثاء، بعنوان "نظام العقوبة في القانون الجنائي المصري مقارنة بالنظام الإنجليزي"، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الأكاديمي.

وشهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من قضاة محكمة النقض، وأعضاء المكتب الفني للمحكمة، وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من طلاب الكلية.

وتناولت الجلسات، التي أدار مناقشاتها الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد الكلية، سلطة القاضي التقديرية في تحديد العقوبة، والضوابط التي تحكمها في الجنايات والجنح، ودور محكمة النقض في الرقابة على هذه السلطة، وذلك بالمقارنة مع النظام القضائي الإنجليزي.

واتسمت ورشة العمل بالثراء في المناقشات، بما يعكس أهمية الموضوع الذي تناولته الورشة، فضلًا عن أهمية الشراكة بين القضاء والجامعات المصرية.