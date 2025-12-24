الداخلية تضبط 123 ألف مخالفة مرورية و62 حالة تعاط خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 123105 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1377 سائقًا، تبين إيجابية 62 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 697 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب زائد، مخالفات شروط التراخيص، وأمور تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 103 سائقين، تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 28 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة لمخالفتها قوانين المرور.وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

