يستضيف ملعب مولاي الحسن، مساء الأربعاء 24 ديسمبر، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي الجزائر والسودان، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق بداية إيجابية في مشوارهما بالبطولة وتعزيز فرص المنافسة على التأهل.

موعد مباراة الجزائر والسودان

تنطلق مباراة الجزائر والسودان، في تمام الساعة الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السودان ومصر، والسادسة مساءً (18:00) بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُذاع المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تم تخصيص عدد من قنواتها لنقل اللقاء، مع تعليق المعلق حسن العيدروس على إحدى القنوات.

كما تُنقل المواجهة أيضًا عبر القنوات الأرضية المغربية، إلى جانب قناة الجزائرية الأرضية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا داخل الجزائر.

ويُنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الطموحات المشتركة للمنتخبين في الظهور القوي خلال البطولة القارية.

القناة المجانية لمباراة الجزائر والسودان

وفي المقابل، تُنقل مباراة الجزائر والسودان بشكل مجاني عبر قناة الجزائرية الأرضية، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويمكن للمشاهدين استقبال القناة على التردد 11680، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، ما يتيح متابعة اللقاء دون اشتراك مدفوع داخل الجزائر وبعض الدول المجاورة.

وتُعد قناة الجزائرية الأرضية من أبرز القنوات التي تنقل مباريات المنتخب الجزائري في البطولات القارية، وهو ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المواجهة المرتقبة أمام السودان بشكل مجاني.

طريقة تثبيت قناة الجزائرية الأرضية

ويتطلب استقبال قناة الجزائرية الأرضية على أجهزة الاستقبال إدخال شفرة فك التشفير (BISS) الخاصة بالقناة، وذلك بعد البحث عنها ضمن قائمة القنوات تحت اسم Programme National.

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى إعدادات القناة، ثم اختيار خيار التشفير من القائمة المتاحة، وإدخال شفرة الـBISS المخصصة، قبل حفظ الإعدادات وإعادة فتح القناة لمتابعة البث بشكل طبيعي.

وتتيح هذه الخطوات للمشاهدين إمكانية متابعة المباريات المنقولة عبر القناة الأرضية الجزائرية بجودة جيدة، وفقًا لإعدادات جهاز الاستقبال المستخدم.