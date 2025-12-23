انهيار عقار في إمبابة القديمة.. والبحث مستمر عن ناجين تحت الأنقاض

خدمة جديدة.. الداخلية تتيح استخرج الجواز دون التقيد بالمكان بالإسكندرية

مضبوطات بـ103 ملايين جنيه.. مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انهيار عقار بحي إمبابة شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار العقار في إمبابة القديمة.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار مكون من 3 طوابق في شارع هنيدي، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

جرى إنقاذ 3 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى إمبابة العام، فيما تستمر جهود البحث عن أي ناجين آخرين تحت الأنقاض.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد