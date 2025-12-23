إعلان

انهيار عقار في إمبابة القديمة.. والبحث مستمر عن ناجين تحت الأنقاض

كتب : محمد شعبان

01:14 م 23/12/2025
    انهيار عقار إمبابة (1)
    انهيار عقار إمبابة (5)
    انهيار عقار إمبابة (4)
    انهيار عقار إمبابة (3)
    إمبابة
    انهيار عقار إمبابة (6)

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انهيار عقار بحي إمبابة شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار العقار في إمبابة القديمة.

وتبين من الفحص المبدئي أن العقار مكون من 3 طوابق في شارع هنيدي، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

جرى إنقاذ 3 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى إمبابة العام، فيما تستمر جهود البحث عن أي ناجين آخرين تحت الأنقاض.

