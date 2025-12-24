لماذا يأكل الدجاج بيضه وينام بعين مفتوحة؟

قال الدكتور أحمد الرفاعي، المدرس المساعد بقسم الفسيولوجيا الحيوانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، إن الدجاج يتمتع بسلوكيات فسيولوجية وعصبية مميزة، تكشف عن آليات تطورية معقدة تهدف لضمان البقاء والتكيف مع البيئة المحيطة.

وأوضح الرفاعي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن أحد هذه السلوكيات المدهشة هو النوم بعين مفتوحة وأخرى مغلقة، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى ما يُعرف علميًّا باسم النوم أحادي نصف الكرة المخية (Unihemispheric Slow-Wave Sleep)، وفي هذا النمط يدخل نصف الدماغ في حالة نوم عميق، بينما يبقى النصف الآخر يقظًا جزئيًّا، وترتبط العين المفتوحة بالنصف النشط، ما يمكن الدجاج من مراقبة محيطه واكتشاف أي تهديد محتمل.

وأضاف المدرس المساعد بقسم الفسيولوجيا الحيوانية، أن بعض الدجاج قد يأكل البيض الذي يضعه، وهو سلوك شاذ غذائيًّا، وينتج عن عدة عوامل متداخلة؛ تشمل: نقص المعادن الأساسية كالكالسيوم والفوسفور، واختلال التوازن الغذائي، والظروف البيئية؛ مثل: الزحام والإضاءة الشديدة، والتعلم السلوكي الناتج عن كسر البيض عرضيًّا، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يمثل مشكلةً اقتصاديةً في مزارع الدواجن، بسبب الخسائر المباشرة التي يسببها.

وأوضح الرفاعي بعض السلوكيات التي تبدو غريبة لدى الناس بالنسبة إلى الدواجن؛ إذ تظهر الدجاجة ثباتًا ملحوظًا أثناء وزنها على الميزان، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى ما يعرف باستجابة التجمُّد الدفاعية (Tonic Immobility)، وهي رد فعل فطري يقلل من الحركة ويقلل من جذب انتباه المفترسات، إذ يمر الجهاز العصبي بحالة تثبيط مؤقت للنشاط العضلي.

وأشار عضو هيئة التدريس بزراعة الأزهر إلى أن الدجاج أحيانًا ينام وهو واقف على قدمَيه، موضحًا أن ذلك يرتبط بوجود آلية قفل الأوتار (Tendon Locking Mechanism) في أرجل الطيور، التي تعمل على تثبيت مفاصل القدم تلقائيًّا وتقليل الجهد العضلي؛ مما يسمح لها بالنوم على المجاثم أو الوقوف لفترات طويلة دون إرهاق.

وأكد الرفاعي، في ختام حديثه، أن هذه السلوكيات تمثل مزيجًا معقدًا من التكيفات العصبية والفسيولوجية والسلوكية، والتي تطورت لدى الدجاج لضمان البقاء، وتقليل استهلاك الطاقة، والتكيف مع الظروف البيئية المختلفة.

اقرأ أيضًا:

رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2025.. "الكهرباء" تكشف الخطوات والأوراق المطلوبة

برودة وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

قرار جديد من السكة الحديد بشأن حجز تذاكر القطارات المكيفة