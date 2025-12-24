إعلان

حكم قضائي عاجل بشأن المتهمة بسب الفنان محمد نور

كتب : أحمد عادل

01:46 م 24/12/2025

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة السيدة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة 3 أشهر.
وأحالت النيابة العامة بالقاهرة، السيدة إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.
وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي كان السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخ واحترام.
وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام السيدة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

