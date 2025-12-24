الداخلية توضح حقيقة فيديو الأفعال المخالفة للآداب أمام مدرسة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالإتيان بأفعال منافية للآداب العامة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، وقد سبق تداوله عام 2023، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وهو عامل "مهتز نفسيًا" ومقيم بدائرة القسم، واتُخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق آنذاك.