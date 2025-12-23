"ليلي وأدهم عايشين".. كواليس 4 ساعات أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

كتب- صابر المحلاوي:

داخل زقاق ضيق لا يتخطى عرضه ثلاثة أمتار، وقف أهالي شارع هنيدي بمنطقة الكيت كات في الجيزة، يراقبون رجال الإنقاذ أثناء انتشال مصابي العقار المنهار من تحت الركام، الذي تسبب أيضًا في تصدع عقارات مجاورة. وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 6 أشخاص أحياء وما زال البحث جاريًا عن ناجين آخرين.

كخلية نحل، بذل رجال الحماية المدنية جهودًا مضنية لإنقاذ أرواح قاطني العقار، بمساعدة الجيران، بينما احتبس أقارب السكان أنفاسهم في حالة من الحزن والرعب، ينتظرون استخراج ذويهم أحياء من تحت الأنقاض.

ردّت ليلي وأدهم من تحت الركام، كما روى أحد الأهالي، مبشرًا الأسرة بأن الطفل وشقيقته بخير، قبل أن يؤكد: "أنا تحت السرير".

وقبيل الحادية عشر ظهرًا، قطّع صوت صرخات قاطني العقار هدوء المنطقة، حيث استيقظ سكان المباني المجاورة على صوت ضخم، وهرعوا ليكتشفوا انهيار العقار المكون من 5 طوابق، وسط صرخات الجيران ومحاولاتهم إنقاذ المحتجزين.

على بعد أمتار قليلة، اتخذ رجال الإسعاف وضع الاستعداد للتدخل السريع، بينما تراصت 4 سيارات إطفاء لدعم عمليات الإنقاذ.

واصلت قوات الإنقاذ البري والشرطة جهودها صباح اليوم للبحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض، بعد أن تمكنوا من انتشال 6 أشخاص أحياء مصابين بجروح وكدمات، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما يواصل فريق الحماية المدنية رفع الأنقاض بالتعاون مع مباحث الجيزة ومعدات حي إمبابة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وعلى الفور وجه اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وتوفير كل الدعم الأمني والفني.