هيروين وآيس وكوكايين.. ضبط عنصر جنائي خطر ومصنع مبيدات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي خطر داخل مخزن في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وأفاد بيان وزارة الداخلية، الأربعاء، بأن المتهم كان بحوزته كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، بينها هيروين – آيس – كوكايين – حشيش – أفيون، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الأجنبية والمحلية.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بعد استغلاله مصنع ومخزن لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والمخزن، وعُثر بداخلهما على: 6800 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و800 لتر مبيدات معبأة في براميل، و3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، و16.900 قطعة ملصق بعلامات تجارية وهمية.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر