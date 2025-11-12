ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بطريقة خادشة للحياء، وتلفظًا بألفاظ غير لائقة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بنشر المقاطع المشار إليها عمدًا بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء التفاعل على حساباتها.

اتُخذت الإجراءات القانونية حيالها، وأُحيلت الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.