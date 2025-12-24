إعلان

الحرارة تصل لـ7 مئوية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

10:57 ص 24/12/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 ديسمب 2025

القاهرة الكبرى ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة