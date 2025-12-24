الحرارة تصل لـ7 مئوية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 ديسمب 2025

القاهرة الكبرى ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.