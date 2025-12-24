أكد ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يتمنى ظهور الفراعنة بشكل هجومي أكثر جرأة خلال مواجهة زيمبابوي، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس، مشيرًا إلى أن بعض المباريات تحتاج إلى حسم مبكر من خلال الضغط الهجومي.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية على قناة cbc، إن منتخب المغرب قدم أداءً غير مقنع أمام جزر القمر، لافتًا إلى أن تصريحات المدير الفني وليد الركراكي عقب اللقاء وضعت عليه ضغوطًا كبيرة، بعدما اعتبر أن عدم التتويج بالبطولة يُعد فشلًا.

وأوضح أن مهند لاشين يُعد الخيار الأنسب لقيادة خط الوسط في مباراة جنوب إفريقيا بدلًا من حمدي فتحي، نظرًا لقدرته على الالتزام التكتيكي وغلق المساحات، وهي متطلبات أساسية في مثل هذه المواجهات القوية.

كما أشار إلى أن الحالة البدنية لإمام عاشور ليست في أفضل حالاتها، مؤكدًا أن اللاعب غير جاهز فنيًا في الوقت الحالي ويعاني من زيادة في الوزن، ما يؤثر سلبًا على مردوده داخل الملعب.

وشدد ضياء السيد على أهمية الدفع بثنائي متفاهم في وسط الملعب، مع تثبيت رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، لتفادي الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية.

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، رجّح ضياء السيد أن يبدأ المنتخب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ومحمد حمدي في الجبهتين، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، وفي الوسط مهند لاشين ومروان عطية، مع أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح في مركز صانعي اللعب، بينما يقود الهجوم عمر مرموش ومصطفى محمد.

وأضاف أن تواجد أحمد سيد زيزو في الجبهة اليمنى سيمثل دعمًا كبيرًا لمحمد صلاح، مؤكدًا أن إمام عاشور ومحمود تريزيجيه من الأفضل أن يبدأا المباراة من على مقاعد البدلاء.

وتطرق ضياء السيد إلى كواليس انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر، كاشفًا أن نجله أحمد كان له دور بارز في لفت الأنظار للاعب خلال فترة عمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث كان مكلفًا بمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مرموش تم استدعاؤه بالفعل بعد متابعته، ونجح في تسجيل هدف خلال مشاركته الأولى، ما أكد أحقيته بالتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.