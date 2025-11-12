قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بقتل شقيقتهما وجنينها بعد حملها سفاحًا بمنطقة الصف.

أسندت النيابة العامة للمتهمين "ش. س" و"م. س" في القضية رقم 8717 لسنة 2025 جنايات الصف، تهمة قتل المجني عليها وهي حامل، بأن وضعوها داخل جوال وألقوها في مياه نهر النيل.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كبلا المجني عليها وكمما فمها بشريط لاصق، ثم نقلاها على دراجة نارية إلى مكان الواقعة في ساعة متأخرة من الليل قبل إلقائها في النهر.

وأوضحت التحقيقات أن الضحية كانت متعددة الزيجات، وباءت جميعها بالفشل، قبل أن يفاجأ أشقاؤها بحملها سفاحًا بعد طلاقها من آخر أزواجها منذ نحو 5 سنوات.