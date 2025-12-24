"لو منتخب تقيل الحاجات دي هتوجعك".. ميدو يوجه رسالة نارية لحسام حسن

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب الفوز على زيمبابوي، محذرًا من الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفراعنة الكثير أمام المنتخبات القوية.

وقال ميدو، في برنامجه عبر قناة "النهار" إن منتخب مصر حقق الفوز، لكنه يعاني من أزمة واضحة على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الجماهير شعرت بحالة من القلق خلال المباراة رغم الانتصار.

وأضاف: "طبيعي أي منتخب يكون عنده أخطاء، لكن الأخطاء اللي حصلت كانت بدائية جدًا، ولو اتعالجت بدري ممكن نروح بعيد".

وأوضح نجم المنتخب السابق أن هذه الأخطاء لن تمر بسهولة أمام المنتخبات الكبرى، مؤكدًا: "لو بنلاعب منتخب تقيل، الحاجات دي هتوجعك، ولازم اللاعبين ياخدوا بالهم كويس".

وأشار ميدو إلى أن المنتخب خلق العديد من الفرص وقدم أداءً هجوميًا جيدًا، إلا أن المشكلات الدفاعية تظل مقلقة، خاصة الأخطاء التي حدثت في الخط الخلفي، مؤكدًا أن تكرارها أمام منتخبات مثل جنوب إفريقيا أو أنجولا سيجعل الأمور أكثر صعوبة.

وتحدث ميدو عن أداء محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، قائلًا إن الحارس لم يُختبر سوى في كرتين فقط، ومع ذلك ظهر عليه التوتر، مضيفًا: "الشناوي حارس مرمى بقاله عشر سنين، لازم يبقى واثق في نفسه، لأنه بيدي الثقة للي قدامه، ومينفعش الكرتين اللي راحوا عليه يكون فيهم التوتر ده".

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يعمل حسام حسن على إعادة تنظيم المنتخب دفاعيًا في الفترة المقبلة، من أجل تفادي الأخطاء التي قد تؤثر على مشوار الفريق في المباريات القادمة.