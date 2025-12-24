لليوم الثاني.. البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار مستمر

تواصل قوات الإنقاذ البري والحماية المدنية، اليوم الأربعاء، جهودها المكثفة للبحث عن أشخاص مفقودين، لليوم الثاني، أسفل أنقاض عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وسط حالة استنفار أمني وطبي كامل.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال مصاب جديد منذ قليل من تحت ركام العقار، ليصبح إجمالي المصابين 10 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن باقي المفقودين.

كان المهندس عادل السعيد، محافظ الجيزة، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تفقد أمس الثلاثاء موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين.

استيقظ سكان منطقة إمبابة، أمس الثلاثاء، على حادث مأساوي بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لفصل الكهرباء والغاز الطبيعي لمنع أي تداعيات، وبدأت رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.

استعانت فرق الإنقاذ بـ"ونش" لرفع حطام العقار، خاصة أن موقعه في شارع ضيق بعزبة هنيدي، ما صعّب عمل رجال الإنقاذ الذين بذلوا جهودًا مضنية لاستخراج المصابين، وتمكنوا من انتشال أحدهم بعد استغاثته.

استمع رجال الأمن إلى أقوال شهود العيان والمصابين الناجين. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلبت ملفه من الحي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار إزالة أو تنكيس صادر له.

