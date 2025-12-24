وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الدولي بمعرض الكتاب

بحث الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال دعم الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية.

وبحسب بيان، جاء اللقاء بدار الكتب والوثائق القومية، عقب مراسم تسليم وتسلم وثائق وزارة الخارجية التاريخية التي جرى الانتهاء من ترميمها بمعامل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتناول اللقاء آليات تكثيف التواجد الثقافي المصري في عدد من دول العالم، ولاسيما داخل القارة الإفريقية، إلى جانب تنفيذ برامج وفعاليات ثقافية مشتركة خلال الفترة المقبلة، في إطار احتفالات مصر بالعلاقات الدبلوماسية الممتدة مع العديد من دول العالم.

كما ناقش الجانبان مشاركة وزارة الخارجية في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها في يناير 2026، وذلك من خلال تنظيم أنشطة وبرامج متخصصة تُلقي الضوء على دور الوزارة وجهودها في خدمة السياسة الخارجية المصرية والتعريف بها لزوار المعرض.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يُعد ركيزة أساسية لتعزيز تواجد القوة الناعمة المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة في عدد من الدول، لا سيما داخل القارة الإفريقية، بما يعكس عمق الحضارة المصرية ودورها الثقافي الممتد، ويسهم في دعم العلاقات الدبلوماسية والتاريخية بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف وزير الثقافة أن الوزارة تمتلك خبرات ومؤسسات وكوادر متخصصة تؤهلها لتنفيذ برامج ثقافية متكاملة ومتنوعة تُبرز مختلف ألوان القوة الناعمة المصرية في مجالات الفنون والآداب والتراث والفكر، بما يسهم في تقديم صورة شاملة للثقافة المصرية المعاصرة والتاريخية، وبما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز حضورها الثقافي دوليًا.

من جانبه، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن التنسيق مع وزارة الثقافة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الحضور المصري خارجيًا، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بإبراز المشروعات والأنشطة الثقافية المصرية في المحافل الدولية، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الكبرى وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يسهم في تعريف شعوب العالم بتاريخ مصر وثقافتها ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2025.. "الكهرباء" تكشف الخطوات والأوراق المطلوبة

برودة وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

قرار جديد من السكة الحديد بشأن حجز تذاكر القطارات المكيفة