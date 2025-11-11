الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف عن "بلطجة" وإطلاق نار بالعاشر من رمضان

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخص مصاب داخل أحد المستشفيات، وادّعى ناشروه أن عدداً من الخارجين على القانون تسببوا في إصابته بعدما أطلقوا أعيرة نارية على المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

وتبين بالفحص أنه لم تُسجَّل أي بلاغات رسمية حول الواقعة، كما تم تحديد وضبط الشخص المصاب، إضافة إلى القائم على تصوير المقطع، وتبيّن أنهما مقيمان بالشرقية.

وبمواجهتهما، اعترفا بأن شخصين تعدّيا على المصاب بالضرب بالأيدي بسبب خلافات بين الجيران، مما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. كما أقرّ المصوّر بأنه التقط المقطع داخل المستشفى، وادّعى كذبًا أن الواقعة تتعلق بأعمال بلطجة لجذب انتباه المسؤولين.

وتم ضبط المتهمين بالاعتداء، وهما عاملان أحدهما له معلومات جنائية، وأقرا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته. كما تم تحديد وضبط السيدة القائمة على نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن لها معلومات جنائية، واعترفت بادعائها الكاذب بهدف زيادة عدد المتابعين.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لضمان تطبيق القانون ومواجهة نشر الشائعات.