كتب- أحمد عادل:

أدلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل اللجنة الفرعية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي، وذلك في أول أيام التصويت الذي يُعقد على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية وحق قانوني لا يمكن التفريط فيه، مشيدةً بالتنظيم داخل اللجان والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت أمام المواطنين.

وأشادت مايا مرسي بدور السيدات المصريات في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المرأة دائمًا ما تكون الأكثر حرصًا على المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، لما تمتلكه من وعي ومسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

ووجهت وزيرة التضامن رسالة إلى المواطنين حثّتهم فيها على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والتعبير عن قضاياهم ومطالبهم، مؤكدة أن الصوت الانتخابي هو أداة المواطن في صنع التغيير ودعم الدولة نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.