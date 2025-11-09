كتب- أحمد أبو النجا:

انطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: (من هنــــــــــا).

الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام"، لتظهر مباشرة تفاصيل اللجنة، والتي تشمل:

اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان المقر الانتخابي.

موقف الناخب من القيد في الجداول.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية عبر تطبيق الهيئة:

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

فتح التطبيق بعد التثبيت، وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.

إدخال كود التحقق الذي يصلك في رسالة نصية على الهاتف.

بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي.

كتابة الرقم القومي بدقة، ثم الضغط على "تحقق من الرقم القومي".

يعرض لك التطبيق تفاصيل لجنتك الانتخابية، والتي تشمل:

اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان اللجنة.

تاريخ التصويت المحدد.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُتيح هذه الخدمة مجّانًا لجميع المواطنين، بهدف تسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي والمشاركة الشعبية.

