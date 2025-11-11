إعلان

أسفر عن 19 مصابا.. النيابة تحقق في حريق مصنع مواد غذائية بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

01:55 م 11/11/2025

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا بحالات اختناق.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء المعاينات، والاستماع إلى شهود العيان، وفحص المخلفات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، كما تابعت حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 19 شخص بحالات اختناق جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

