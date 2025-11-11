مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 23 شركة و3 مكاتب سياحية بتهمة النصب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وضبط الشركات والمكاتب التي تعمل بدون ترخيص، تحسبًا لاستغلال المواطنين والنصب عليهم تحت ذريعة تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام 23 شركة و3 مكاتب سياحية غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة، وإيهام العملاء بأنها شركات مرخصة، وهو أمر غير صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب، وعُثر بداخلها على مستندات هامة تشمل صور جوازات سفر، برامج سياحية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات الترويجية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية المواطنين والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياحي.

