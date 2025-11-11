كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإقبال الكبير الذي شهدته لجان الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس إيجابية المواطن المصري وحرصه الشديد على ممارسة حقوقه السياسية، متوقعًا أن يشهد اليوم الثاني والأخير من التصويت إقبالًا أكبر من قبل الناخبين.

وقال بنداري، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن عملية التصويت في اليوم الأول سارت بشكل جيد وسلس، حيث باشرت اللجان أعمالها في المواعيد المقررة وسط حضور ملحوظ من المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض اللجان الفرعية شهدت كثافات مرتفعة، خاصة في المحافظات التي تضم دوائر تُعد مسقط رأس المرشحين، مثل أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم.

وأوضح أن اللجان التي شهدت كثافات مرتفعة واصلت العمل في اليوم الأول حتى ما بعد الساعة التاسعة مساءً، حرصًا من أعضاء الهيئات القضائية على تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون تأخير.

وأشار بنداري إلى أن الشكاوى التي تلقتها غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت إيجابية في مجملها، ومعظمها يتعلق بالكثافات الكبيرة داخل بعض المقرات الانتخابية.

كما نفى المستشار أحمد بنداري ما أُثير بشأن انسحاب أحد المرشحين من السباق الانتخابي، مؤكدًا أن المرشح المعني لا يزال مستمرًا ومتواجدًا في ورقة الاقتراع.

وأوضح أن الحالة الوحيدة التي شهدت انسحاب مرشح كانت في دائرة قسم مطروح، وذلك قبل موعد الاقتراع بخمسة أيام أثناء فترة الدعاية الانتخابية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على تنازله، وتم إعلان القرار في جميع مقرات اللجان الفرعية التابعة لمحافظة مطروح، والبالغ عددها نحو 71 لجنة فرعية.