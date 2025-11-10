إعلان

فيديو صادم | شاب يصفع سيدة مسنة في الشرقية.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : أحمد أبو النجا

03:02 م 10/11/2025
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالصفع أثناء سيرها في الشارع بنطاق محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد الشخص القائم بالتعدي الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بمغسلة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 8 الجاري نشبت مشادة كلامية بين والدته، المصابة بخدوش بالوجه، وسيدة أخرى (المتعدى عليها في مقطع الفيديو) أثناء تواجدهما أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتطورت إلى مشاجرة تبادلتا خلالها السب والضرب. وعلى إثر ذلك، قام نجل الأولى بالتعدي على الثانية بالصفع على وجهها، وتم ضبط جميع الأطراف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

