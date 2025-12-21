"خلصوا عليه بشوم".. الجنايات تعاقب 8 متهمين بقتل موظف في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حكمها حضوريًا على 8 متهمين بقتل موظف سابق، وممارسة البلطجة والعنف بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق مستخدمين أدوات شوم وحجارة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس بالسجن المشدد 10 سنوات، وكذا معاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة عامين، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح فؤاد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، وطارق محمد عبدالمجيد، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 26745 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وشهدت الجلسة مطالبة الدكتور محمد شرف، المدعي بالحق المدني، من المحكمة بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الثمانية نظرًا لما شهدته الواقعة من أحداث دامية جعلت حديث في كل منزل بقرية محلة محلة مالك.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "أحمد.م.ق.س"، و"كريم.ع.ق.م.س"، 31 عامًا، سائق، و"مخلص.ع.ق.م.س"، 37 عامًا، سائق، و"عقل.ع.م.س"، و"عطا.ا.س"، و"عطا.ع.ق.س"، 44 عامًا، و"سلامة.ع.ق.س"، و"محمد.ع.ق.س" إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه أنهم في يوم 9 أكتوبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق المتهمين من الأول إلى الخامس قتلوا المجني عليه السيد سعد محمد سعيد، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم وحجارة"، وتوجهوا صوب مسكنه.

وأوضحت أوراق القضية أنه عندما شاهدوه وانهالوا عليه ضربًا وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربه استقرت برأسه محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته مستخدمًا في ذلك أداة "شومة" قاصدين من ذلك ازهاق روحه، وكان ذلك بالاشتراك من المتهمين من السادس إلى الثامن عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتحريض.

وكشف قرار إحالة المتهمين الثمانية لمحكمة جنايات فوه عن ضربهم المجني عليه محمد السيد سعد سعيد، عمدًا محدثين ما به من إصابات المثبتة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا مستخدمين في ذلك أداة "حجر".

ووجه لهم حيازتهم وإحراز هم أدوات "شوم وحجارة" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية، وللمتهمين من السادس إلى الثامن اشتركوا مع المتهمين من الأول للخامس بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرمهم السابق ذكره بأن أوعزوا إليهم فكرة ارتكابها، وأنفقوا مع خمستهم على ذلك وساعدوهم بإمدادهم بالأسلحة تمهيدًا لقتل المجني عليه فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الأتفاق، وذلك التحريض.