علقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد على التصريحات المنسوبة لها، وذلك بعد انتشار منشور مفبرك نسب لها مهاجمة الفنان أحمد العوضي.

ونفت ريهام أن تكون هي من كتبت المنشور، أو هاجمت العوضي، قائلة: "ولا كتبت حاجة ولا حذفت حاجة ولا هو شاف بوستات، ده إحنا حبايب، إنتوا هتألفوا؟ ولا هرد على ناس تافهة".

وتابعت: "واللي هيكتب حرف عن لساني مش موثق بدليل هيترفع عليه قضية، كفاية فبركة بوستات، أنا لما أرد على حد لازم اللي بيتكلم يكون ليه قيمة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا منسوبا للفنانة والإعلامية ريهام سعيد تضمن هجومًا على الفنان أحمد العوضي.

