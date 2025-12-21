قبل ضربة بداية أمم أفريقيا.. حسام حسن يتفقد ملعب أكادير الكبير (صور)

تردد قناة Arryadia 3 الناقلة لمباراة المغرب ضد جزر القمر اليوم في أمم أفريقيا

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأحد، أرضية ملعب أكادير الكبير في المغرب، الذي سيستضيف مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة زيمبابوي مساء الغد الإثنين، في أولى مبارياته بالبطولة، بهدف الانطلاق بقوة في المسابقة التي يحمل فيها منتخب مصر الرقم القياسي كأكثر منتخب توج باللقب برصيد 7 مرات.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الثنائي حسام حسن، المدير الفني، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب، توجها إلى الملعب لمعاينة أرضيته، بمرافقة باقي أعضاء الجهاز الفني.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.