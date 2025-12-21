"رفض دفع فلوس الانتظار".. منادي سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة



كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام منادي سيارات بالتعدي بالضرب على قائد سيارة لرفضه دفع مبلغ مالي نظير انتظار سيارته بالجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الفحص والتحريات أظهرت عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

