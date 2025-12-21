"مش خايفين من صلاح ولا مرموش".. كيف علق مدرب زيمبابوي عن مواجهة مصر؟

تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "من الواضح أن المنافسة لن تكون سهلة، لكن هدفنا الأساسي هو التأهل من هذه المجموعة".

وأضاف: "قد يعتقد البعض أن منتخب مصر لا يمر بأفضل فتراته حاليًا، لكن وجود لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد يجعلهم دائمًا في أعلى مستوى. هؤلاء اللاعبون يقدمون كل ما لديهم عند تمثيل المنتخب، وسيظلون من أفضل العناصر التي تمتلكها مصر في الوقت الحالي".

وأكد المدير الفني لزيمبابوي احترامه الكبير لقوة المنتخب المصري، قائلًا: «نعلم أن مصر قوة كبيرة في إفريقيا، لكننا لا نخشى أحدًا، صلاح أو مرموش، نحن نُلقب بالمحاربين، ونأمل في تحقيق نتائج جيدة جدًا خلال البطولة".

واختتم مارينيكا تصريحاته معربًا عن تمنياته بالتأهل إلى جانب المنتخب المصري، قائلًا: "أتمنى أن نستمتع بالبطولة، وأتمنى أن يتأهل منتخبا مصر وزيمبابوي معًا عن هذه المجموعة".