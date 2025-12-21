مباريات الأمس
"مش خايفين من صلاح ولا مرموش".. كيف علق مدرب زيمبابوي عن مواجهة مصر؟

كتب : محمد خيري

04:03 م 21/12/2025
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح
    كاف يسلم شهادة اعتمام مشاركة للقائد محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
    محمد صلاح من مران منتخب مصر

تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "من الواضح أن المنافسة لن تكون سهلة، لكن هدفنا الأساسي هو التأهل من هذه المجموعة".

وأضاف: "قد يعتقد البعض أن منتخب مصر لا يمر بأفضل فتراته حاليًا، لكن وجود لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد يجعلهم دائمًا في أعلى مستوى. هؤلاء اللاعبون يقدمون كل ما لديهم عند تمثيل المنتخب، وسيظلون من أفضل العناصر التي تمتلكها مصر في الوقت الحالي".

وأكد المدير الفني لزيمبابوي احترامه الكبير لقوة المنتخب المصري، قائلًا: «نعلم أن مصر قوة كبيرة في إفريقيا، لكننا لا نخشى أحدًا، صلاح أو مرموش، نحن نُلقب بالمحاربين، ونأمل في تحقيق نتائج جيدة جدًا خلال البطولة".

واختتم مارينيكا تصريحاته معربًا عن تمنياته بالتأهل إلى جانب المنتخب المصري، قائلًا: "أتمنى أن نستمتع بالبطولة، وأتمنى أن يتأهل منتخبا مصر وزيمبابوي معًا عن هذه المجموعة".

صلاح محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

