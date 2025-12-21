إعلان

ولع في نفسه علشان معزمتوش.. أول تعليق من ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه | صور

كتب : صابر المحلاوي

01:23 م 21/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (3)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (4)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (5)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (7)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (2)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (6)
  • عرض 8 صورة
    ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس الشهير، مقطع فيديو مصور من داخل مستشفى، للاطمئنان على حالة شقيقه ماريو، بعد قيام الأخير بإشعال النيران في نفسه أمام محل البرنس الجديد بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية ومشاكل مالية بينهما.

وقال ناصر البرنس في الفيديو: "أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده."

وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إنك عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

وأشار البرنس إلى شكر كل العاملين واللي وقف بجانبهم في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."

يُذكر أن تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والاستماع إلى أقوال الشهود والتحريات الأمنية لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناصر البرنس شقيق ناصر البرنس مدينة الشيخ زايد خلافات أسرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية