نشر ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس الشهير، مقطع فيديو مصور من داخل مستشفى، للاطمئنان على حالة شقيقه ماريو، بعد قيام الأخير بإشعال النيران في نفسه أمام محل البرنس الجديد بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية ومشاكل مالية بينهما.

وقال ناصر البرنس في الفيديو: "أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده."

وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إنك عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

وأشار البرنس إلى شكر كل العاملين واللي وقف بجانبهم في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."

يُذكر أن تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والاستماع إلى أقوال الشهود والتحريات الأمنية لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

