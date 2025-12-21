بدأ دفاع المنتجة سارة خليفة، المحامي محمد الجندي، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد في قضية المخدرات الكبرى، بطلب تفريغ وإثبات فحوى تقرير الطب الشرعي الثابت بمحضر الجلسة، والذي تضمن تفاصيل الإصابات التي لحقت بموكلته.

وأوضح التقرير أنه عند فحص مواضع إصابة سارة خليفة، تبين وجود كدمات بلون أزرق مخضر منتشرة في الطرف العلوي الأيسر، وأعلى يمين الصدر، والعضد الأيمن، وخلفية الكتف الأيمن، بالإضافة إلى بضع كدمات مزرقة غير منتظمة الشكل بالطرفين السفليين، وتورم بسيط بظاهر الكفين دون وجود آثار إصابية واضحة.

وطلب الدفاع، ممثلًا بالمحامي محمد الجندي، إجراء تحقيق في واقعة إصابة المتهمة.

وتعود بداية القضية إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين سكنيتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، واستخدامهما كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة" (الحشيش الصناعي)، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تزن نحو 750 كيلوجرامًا، إضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، تولت سارة خليفة دورًا محوريًا في تمويل العمليات، والسفر للخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين بالتعاون مع متهمين هاربين، فضلًا عن إدارتها عمليات التصنيع والتجريب قبل التوزيع.

