النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1

كتب : أحمد أبو النجا

07:40 م 20/12/2025
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقين من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1.

وخلال الزيارة، تفقد الفريقان عنابر النزلاء، وتحققوا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، مع التأكد من عدم وجود أي انتهاك لخصوصيتهم. كما استمع الفريقان إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون تسجيل أية شكاوى.

كما زار الفريقان المركز الطبي الملحق بكل مركز إصلاح وتأهيل، واطمأنوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وشملت الزيارة كذلك مناطق التريّض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام التفتيش، تحقق الفريقان من أماكن إعداد الطعام، واطمأنوا على صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التفتيش الدوري لمراكز وأقسام الشرطة، وزياراتها لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات، ومتابعة الالتزام بالقوانين والدستور، ورصد أية شكاوى واردة بهذا الشأن.

جاء ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من النائب العام بإجراء تفتيش دوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

