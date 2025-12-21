إعلان

وصول سارة خليفة و27 آخرين لحضور محاكمتهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

كتب : أحمد عادل

01:25 م 21/12/2025

سارة خليفة

وصلت منذ قليل المنتجة سارة خليفة و27 آخرين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لحضور جلسة محاكمتهم في اتهامهم بـتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة عدد من دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن دور المنتجة الفنية سارة خليفة في القضية، حيث تبين أن المتهمة كانت مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عملهم واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع محمد خليفة، شقيق المنتجة، يعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

كما كشفت التحقيقات عن علاقة المتهمة سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها بأنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها أثناء حصوله على جلسة تجميلية.

سارة خليفة محكمة جنايات القاهرة الجديدة المواد المخدرة

