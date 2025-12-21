أسطورة منتخب تونس: الجزيري يرد في الملعب وما فعله مع الزمالك دليل قوته

"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري من تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

أكد راضي الجعايدي، أسطورة منتخب تونس السابق، أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب مميز وموهوب ويستحق الإشادة بأدائه مع نادي الزمالك.

وقال الجعايدي خلال ظهوره في برنامج الكلاسيكو على قناة أون: "سيف الدين الجزيري يعجبني جدًا، لاعب راجل في الملعب ويعطي دائمًا ما عنده ويخدم المجموعة".

وأضاف: "قوة الجزيري تكمن في أنه يرد على الجميع من خلال عمله داخل الملعب، دائمًا يشتغل على نفسه ولاعب يمكنك الاعتماد عليه".

وتابع: "سيف الدين الجزيري لاعب يعطيك 50% أو 60% في الملعب بشكل فعال، على عكس بعض اللاعبين الذين يبدون أنهم يعطون 100% لكنك لا تشعر بوجودهم".

واختتم الجعايدي: "لقد أثبت الجزيري مع الزمالك أنه لاعب كبير، وهو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافًا مع نادي بحجم الزمالك، وهذا يمنحه مكانة كبيرة ويجعله يدخل تاريخ النادي والأندية الأفريقية الكبرى".