المتهم الخامس بقضية المخدرات الكبرى: لم يُضبط بحوزتي مواد ممنوعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إلى أقوال المتهم الخامس في القضية المتهم فيها المنتجة سارة خليفة، والمعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وقال المتهم الخامس إنه عند ضبطه لم يُعثر بحوزته على أي مواد ممنوعة، مؤكدًا أن المضبوطات اقتصرَت على مبلغ 87 ألف جنيه وحقيبة شخصية، وأنه جرى القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في الإسكندرية.

وأضاف أن اعترافاته في تحقيقات النيابة جاءت نتيجة تعذيب زوجته وابنته وزوجة ابنه، قائلًا: "قلت للضابط في النيابة: هقول كل اللي عايزينه بس الحريم تترحَّم".

وأشار المتهم إلى أنه لم يكن بحوزته أي هواتف محمولة سوى هاتف بسيط يعمل بــ"زراير".

تعود القضية إلى ورود معلومات عن نشاط مشبوه لسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين بالقاهرة استُخدمتا كمعامل لتصنيع مخدر "البودرة"، وضبط نحو 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام ومبالغ مالية.

ووفق التحقيقات، لعبت سارة خليفة دورًا رئيسيًا في تمويل العمليات والتنسيق لاستيراد المواد الخام من الصين وإدارة التصنيع قبل التوزيع.

اقرأ أيضا:

"غرفة نوم وتسجيلات مصوّرة".. أسرار جديدة في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى

وصول سارة خليفة و27 آخرين لحضور محاكمتهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة