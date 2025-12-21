الشعبة: الركود يضرب مبيعات زينة وألعاب الكريسماس

كتبت- آية محمد:



وصف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، الإقبال على شراء زينة وألعاب الكريسماس خلال العام الحالي بالضعيف والمتراجع استمرارا لحالة الانخفاض في العام السابق له.

وأوضح صفا لمصراوي، أن تراجع الإقبال يرجع إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع الأسعار مقارنة بالدخول، وزيادة الالتزامات الأساسية للأسر التي تعد أولوية عن الإنفاق على الزينة وشجر عيد الميلاد، بالإضافة إلى أنه يوجد عددًا من الأسر يحتفظ بالشجر من عام لآخر ولا يشتريها كل موسم.



وأشار إلى أن الإقبال على شراء منتجات الكريسماس يشهد تراجعًا تدريجيًا منذ 6 سنوات بمعدل انخفاض سنوي يصل إلى 10% مقارنة بكل عام سابق.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن أسعار زينة وألعاب الكريسماس مستقرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مدعومة باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى توافر مخزون من السلع المتبقية من الموسم السابق.



وأوضح صفا إلى أن عدد مستوردي زينة وألعاب الكريسماس تراجع مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تغيير التجار نشاطهم نتيجة لضعف الإقبال على الشراء.



وتتراوح أسعار شجر عيد الميلاد الصغير بين 100 جنيه و450 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار الشجر الأكبر حجمًا من ألف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، بحسب صفا.



وأضاف أن الأشجار المستخدمة في الفنادق والكافيهات تبدأ أسعارها من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بحسب الطول والكثافة.



أما زينة الكريسماس، فأشار إلى أن سعر تماثيل بابا نويل يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا حسب الحجم، فيما تبدأ أسعار الجرس من 5 جنيهات وتصل إلى 15 جنيهًا، بينما تختلف أسعار النجمة والكرات بحسب الحجم وتبدأ من نحو 6 جنيهات.



اقرأ أيضًا:

كيف تحول شبكة الإنترنت إلى شركة جديدة بدون انقطاع الخدمة؟





رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها





إتش سي تتوقع انخفاض طفيف في أسعار الأسمنت خلال 2026.. فما الأسباب؟



