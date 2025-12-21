"لسنا خائفين".. مدرب زيمبابوي يتحدى مصر قبل صدام الغد

قبل ضربة البداية.. 11 رقمًا قياسيًا لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، على صعوبة مواجهة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفريقين بكأس الأمم الإفريقية، والذي يجمع بينهما غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي.

وأشار مارينيكا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد، قبل مباراة مصر أن فريقه يُعد الطرف الأضعف على الورق، لكنه يؤمن بفرصه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال مارينيكا: "مواجهة مصر ستكون صعبة، لكننا نؤمن بحظوظنا، المجموعة قوية وكل المنتخبات جاءت من أجل الظهور بأفضل مستوى، والجميع يمتلك فرصة التأهل".

وأضاف: "جئنا إلى المغرب لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنخوض مباراة مصر بأقصى طاقة ممكنة وسنبذل مجهودًا كبيرًا".

وعن نجوم المنتخب المصري، أوضح: "مصر تمتلك لاعبين مميزين مثل عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد، لكننا سنلعب على كل حظوظنا من أجل الفوز".

واختتم مارينيكا تصريحاته: "لو كنا خائفين لكنا بقينا في منازلنا ولم نأتِ إلى، هنا تفكيرنا في الفريق وليس في الأسماء".

