بمناسبة العيد القومي.. أعلام مصر تزين ديوان عام محافظة بورسعيد - صور

زينت أعلام مصر مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي.

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، استعدادًا لاحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إظهار بورسعيد في أبهى صورها تزامنًا مع هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وتتضمن الاحتفالات برنامج متنوعة من الفعاليات الوطنية والثقافية والرياضية، إلى جانب افتتاح مشروعات خدمية وتنموية كبرى واستقبال قيادات وزارية ورموز وطنية للمشاركة في هذه الاحتفالات بصورة تليق بتاريخ بورسعيد النضالي ومكانتها الوطنية.